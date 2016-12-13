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Россияне научат продвигать фильмы на кинофестивали
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Россияне научат продвигать фильмы на кинофестивали

13/12/16 08:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В рамках VI международного кинофестиваля стран СНГ, Грузии и Балтии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» 14 декабря пройдет мастер-класс от представителей российского агентства по продвижению фильмов на кинофестивали Festagent.

 

Лекцию в КТУ «Манас» прочитает директор и основатель компании Иван Золотухин. Начало в 13.30. В лекции могут принять участие все желающие.

 

VI международный кинофестиваль «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» открылся в Бишкеке накануне.

 

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.

URL: http://_/kultura/41521/

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