Тест: Что вы знаете о Чингизе Айтматове?

Сегодня весь мир празднует юбилей народного писателя КР Чингиза Айтматова.

Его произведения изучают в школах. Кажется, что нет ни одного кыргызстанца, кто не знал бы имени великого писателя.

А вот насколько хорошо мы знаем произведения классика, его биографию и другие факты, связанные с его жизнью? Давайте проверим.