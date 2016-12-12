В Бишкеке открылся VI фестиваль короткометражек

В Бишкеке открылся VI международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов».

Торжественная церемония прошла сегодня в кинотеатре «Манас». Фестиваль посвящен памяти Чингиза Айтматова и ежегодно проводится 12 декабря - в день рождения народного писателя КР.

На кинофестивале представят картины из 14 стран. В международный конкурс вошли 14 работ, а в национальный - 12 отечественных лент. Также состоятся спецпоказы фильмов из Молдовы и мастер-классы.

В жюри вошли представители пяти стран - России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Молдовы.

С программой кинофестиваля можно ознакомиться здесь.

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