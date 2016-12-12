Свет далекой звезды. Чингиз Айтматов

Личности масштаба Чингиза Айтматова рождаются нечасто. Сила их мысли, магнетизм продолжают оказывать космическое воздействие даже тогда, когда они уходят от нас. Наверное, поэтому мы так высоко ценим каждое новое воспоминание о наших великих современниках.

К дню рождения народного писателя, который приходится на 12 декабря, ИА «24.kg» публикует отрывки из книги «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят…».

Своими воспоминаниями о Чингизе Торекуловиче делится его младшая сестра Роза Айтматова. Книга написана в соавторстве с ее племянником Асаном Ахматовым.

- Время неумолимо, и как бы крепко ты ни сжимал кулак, оно, словно песок, сыплется сквозь пальцы, не оставляя в них и песчинки… Кажется, что все уходит без следа. Однако мы все знаем: ничто в мире не может исчезнуть бесследно… …Человеку свойственно из прошлого возвращаться мыслями к доброму и светлому. Особенно сокровенны минуты счастья, проведенные в семейном кругу рядом с любимыми и близкими. Я думаю, таких минут было у меня много…

Роза эже замолчала и, отхлебнув из красивой фарфоровой чашки, на некоторое время погрузилась в воспоминания, и прошедшее время тут же вернулось к ней. Ровным, спокойным голосом она продолжила:

- Чингиз, конечно же, был предан своей родине, был истинным патриотом, любил свою землю, особенно горы. Горы как символ величия духа нашего народа вызывали в нем трепетное к ним отношение. По этому поводу я вспоминаю одну историю…

Предчувствие

Сейчас много говорится о проблемах экологии, но были времена, когда мы не знали этого термина и не задумывались о сохранении окружающей среды. Я думаю, что Чингиз, наверное, был одним из первых, по крайней мере, для меня, кто обратил внимание на этот вопрос.

Это был то ли 1963-й, то ли 1964-й год (Ильгиз Айтматов, брат писателя, по образованию горняк, вместе с супругой Розалией Дженчураевой, геологом-разведчиком, уехал в экспедицию. Сестры писателя - отдыхать на Иссык-Куль. – Прим. ИА «24.kg»).

Прошло лето, все вернулись в город и по заведенному обычаю собрались опять у старшего брата, чтобы встретиться, поприветствовать друг друга и поздороваться с мамой. Выслушав наши рассказы, Чингиз вдруг спросил у Розалии:

- Сколько месторождений ты нашла и что теперь с ними будешь делать?

- …Я провела очень удачную экспедицию, нашла несколько месторождений… Все это отметила на геологической карте, - ответила она.

- А ты можешь не ставить эти метки на свою карту?

Услышав такие слова брата, мы решили, что он просто шутит, засмеялись и говорим ему:

- Как это так? Там же золото! Как она может скрыть? СССР нуждается в таких полезных ископаемых!

Тогда он говорит:

- Да, я понимаю, что это важная работа. Но если вы начнете разрабатывать эти месторождения, государство все раскопает, увезут золото в Москву, а местному населению никакой пользы, кроме вреда, от этого не будет. Разрушат наши горы. А ведь люди веками живут там, пасут свой скот, дышат этим воздухом, пьют оттуда воду. Все это равновесие нарушится… Разве можно разрушать горы? Ведь сколько поколений ушло, а Иссык-Куль и величественные горы наши остались для следующих поколений. Так должно быть…

Охранная грамота

Мы задумались над его словами… Тогда на уровне нашего общества мы еще не пользовались термином «экология» и не представляли, каких масштабов может достигнуть такое вмешательство в природу и как оно отразится на окружающей среде. Но самое интересное было потом. Он, посмотрев на нашу реакцию, снова обратился к Розалии:

- Слушай, а ты не ездила в экспедицию в Талас?

- Пока еще нет, но мы планируем, — бойко ответила Розалия.

- Я тебе вот что хочу сказать, около нашего села Шекер есть двуглавая вершина Манас-Ата. Если ты вдруг там что-нибудь найдешь, ни в коем случае не ставь свои метки. Я не шучу. Это святое место! Если ты отметишь на карте, то там потом начнутся раскопки, и это будет катастрофой. Так что я тебя прошу: ни при каких условиях не отмечай на своих картах эту гору… Если там и есть какие-либо полезные ископаемые, пусть они лежат там, где расположила их природа.

Он как будто предвидел возможную катастрофу и пытался еще тогда предупредить нас, что нельзя вмешиваться в природу так, чтобы имели место глобальные изменения естественных процессов, происходящих в окружающей среде.

Позже, лет через 10, в 1976 году, в своем интервью журналу «Неделя» (тогда оно не было опубликовано) об отношении к природе он скажет:

Предостережение

Хочу рассказать еще об одной, на мой взгляд, важной вещи. Он очень трепетно относился к малым кыргызским эпосам - таким, как «Кожожаш», «Карагул ботом», «Эр Төштүк» и другим. Однажды зашел разговор об этих эпосах, и Чингиз Торекулович сказал:

«Все наши малые эпосы - это гениальные произведения. Они - кладезь человеческой мудрости, и именно в них заложена философия народа: как жить в гармонии с природой, не нарушая ее баланс. Поистине в них собрана народная мудрость. Эти эпосы надо сохранять и популяризировать, особенно среди молодого поколения».

На этом Роза эже прервала свои воспоминания. Чай давно остыл.

Признаться, на меня ее рассказ произвел сильное впечатление. Сразу же перед глазами предстал стареющий Жаабарс из романа «Когда падают горы».

Барс всегда был тотемным животным у кыргызов. Но, несмотря на это, ради обогащения люди стали охотиться на него, отлавливать, расставляя капканы, сдирать шкуры и продавать за доллары.

- В этом романе он пророчески говорит: мы теряем свое духовное начало, а это приведет к деградации не только человека, но и всего общества, - поделился я своим мнением с Розой эже. Она согласилась со мной, кивнув головой.

Источник силы

- А еще он очень любил наш Иссык-Куль… Чингиз всегда говорил тем людям, которые первый раз в жизни приезжали на озеро: «Это наша жемчужина, оно священное для нас. К тому же самое красивое в мире!»

Я на все сто был согласен с Розой эже в том, что Иссык-Куль для Чингиза Торекуловича был своего рода тотемом.

Во-первых, потому что два его гениальных произведения были написаны именно на иссык-кульских берегах. Это «Белый пароход» и «Буранный полустанок». А во-вторых, может быть, самое главное - озеро, как и горы, давало ему духовные силы.

Я вспомнил, как один раз Чингиз Торекулович приехал из-за границы и после долгой разлуки с Иссык-Кулем, придя на берег, решил искупаться.

Он вошел в воду и уплыл на приличное расстояние. Я долго смотрел, как таяке плавал. В какой-то момент подумалось, что он заплыл слишком далеко, на опасное расстояние… Мне вдруг стало по-настоящему страшно.

Я хотел крикнуть ему вслед: «Плывите назад, таяке, там глубоко!» Но не смог… Лишь молча в страхе застыл, наблюдая, как он размашистыми движениями рук, как большая рыба-кит, уверенно плывет среди непослушных кучерявых волн.

Потом я понял, что мои страхи были напрасны. В тот момент Иссык-Куль и писатель были едины, и, может, он плыл к своему белому пароходу… Ведь он тоже когда-то был мальчиком и ждал возвращения своего отца.