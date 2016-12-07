Афиша: чем заняться до выходных

Кто сказал, что все интересное происходит только в выходные? ИА «24.kg» представляет анонс культурных событий на 7-9 декабря.

С детьми можно пойти на выставку рисунка «Крылья Победы», концерт композиторов КР для детей, благотворительную выставку-ярмарку «Рождественское вдохновение» или же на новогоднюю распродажу в Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. Кроме того, продолжается Неделя национальной литературы Кыргызстана, где детям тоже будет интересно.

Для театралов Русский театр драмы предлагает комедии «Уйти или остаться», «Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано» и саундраму «Демон».

Классическую музыку можно послушать в Национальной филармонии на концерте Чуйского камерного оркестра. А в рамках Недели музыки композиторов Кыргызстана состоятся вечера камерно-инструментальной музыки. Концерт Александра Хаминова из Санкт-Петербурга предлагаем любителям авторской песни.

Для любителей культуры стран Востока тоже есть интересные события: медитация по методике Танит, встреча йога-клуба «Живи в сердце», концерт арабских танцев.

Кроме того, можно сходить в Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, где 8 декабря открывается фотовыставка «Нарушение прав человека в Северной Корее». Там выставлены и постоянные экспозиции.