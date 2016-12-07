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В Салехарде (Россия) установят юрту

7/12/16 11:49, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Салехарде установят юрту. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, в городе откроется выставка «Кыргыз жаны - душа киргиза». Экспозицию подготовил музейно-выставочный комплекс совместно с диаспорой. На выставке представят национальную одежду и предметы быта, фотографии и литературу кочевого народа. Главным украшением экспозиции станет юрта. Кроме того, посетителей ждут на выставке музыкальные номера и дегустация блюд национальной кухни.

 

  • По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в регионе живут около двух тысяч кыргызов.

 

URL: http://_/kultura/41136/

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