В Салехарде (Россия) установят юрту

В Салехарде установят юрту. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в городе откроется выставка «Кыргыз жаны - душа киргиза». Экспозицию подготовил музейно-выставочный комплекс совместно с диаспорой. На выставке представят национальную одежду и предметы быта, фотографии и литературу кочевого народа. Главным украшением экспозиции станет юрта. Кроме того, посетителей ждут на выставке музыкальные номера и дегустация блюд национальной кухни.