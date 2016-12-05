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В Кыргызстане сказители-манасчи получили правительственные награды

5/12/16 06:33, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вручил правительственные награды сказителям-манасчи. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

По его данным, за выдающийся вклад в развитие национальной культуры, сохранение и укрепление духовных и культурных ценностей кыргызского народа и популяризацию эпоса «Манас» Почетной грамотой правительства наградили Талантаалы Бакчиева, Рысбая Исакова, Улана Исмаилова и Салимбая Турсунбаева.

 

Именными часами от имени главы правительства наградили Саматбека Ибраева и Доолотбека Сыдыкова. 

URL: http://_/kultura/40988/

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