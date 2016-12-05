КВН Кыргызстана учредил новый кубок в честь Анэса Зарифьяна

КВН Кыргызстана учредил новый кубок в честь одного из первых участников этой игры - «Кубок Анэса Зарифьяна».

Как рассказал ведущий игры высшей лиги КВН Кыргызстана Евгений Акопян, кубок учредили в честь 70-летия мэтра игры, известного поэта, ученого, профессора Анэса Зарифьяна, который внес весомый вклад в ее развитие.

Вчера в здании Кыргызского драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова состоялись вторые игры 1/8 финала высшей лиги КВН, где приняли участие команды из КГМА, КНУ, БГУ, КГТУ, сборная города Кара-Балты, Дипломатическая академия и женская команда «Томирис» из города Алматы (Казахстан).

Звания «Лучший игрок» удостоилась капитан команды «Томирис» (Казахстан) Айым Бакытжан кызы за артистичность. Эта же команда стала первой обладательницей «Кубка Анэса Зарифьяна».

Как рассказал «ИА 24.kg» ведущий игры Евгений Акопян, все команды, участвовавшие в 1/8 финала, прошли в следующий круг.

«Мы решили всех пропустить в 1/4 финала, потому как есть молодые команды, и мы хотим, чтобы они поиграли подольше, а в четвертьфинале будет игра серьезная», - сказал ведущий.