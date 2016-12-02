В Высшей лиге КВН Кыргызстана определят четвертьфиналистов

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдумомунова 4 декабря пройдут игры 1/8 финала Высшей лиги КВН Кыргызстана.

Более десяти команд поборются в двух конкурсах – приветствии и триатлоне (биатлон + разминка). Помимо команд, которые играют в сезоне, зрителей ждет выступление коллективов из Казахстана и Школьной лиги КВН.

Лучшая команда вечера получит кубок Зарифьяна. Вручение приурочено к 70-летию первого кавээнщика страны, постоянного члена жюри Анэса Зарифьяна. Кубок, который станет ежегодным, вручит сам юбиляр.

Начало в 18.00.