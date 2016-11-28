Эпос «Манас»: эстафета сказителей

Сказители будут неделю беспрерывно читать эпос «Манас». Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР Марлен Соляной.

По его данным, семисуточное чтение эпоса стартовало 27 ноября. Оно продлится и днем, и ночью, а манасчи будут передавать друг другу эстафету.