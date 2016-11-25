Кыргызский поэт Шайлообек Дуйшеев награжден премией имени Ч.Айтматова

Кыргызский поэт Шайлообек Дуйшеев награжден премией Межпарламентской ассамблеи государств СНГ имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Шайлообек Дуйшеев, народный писатель, поэт, публицист и известный журналист, удостоен многих литературных и общественных наград. За большой вклад в развитие национальной поэтической культуры ему присвоено почетное звание «Народный поэт Кыргызской Республики». В 2016 году он получил очередную государственную награду - орден «Манас» I степени.