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Кыргызстанец занял первое место в международном конкурсе исполнителей на народных инструментах

23/11/16 14:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Кыргызстанцы успешно выступили в международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Она юрт оханглари» в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

 

По ее данным, в номинации струнно-щипковых инструментов первое место занял студент второго курса КГМУ имени Куренкеева Кылымдар Асымбеков (комуз).

 

В номинации смычковых инструментов второе место заняла учащаяся 10-го класса музыкальной школы-интерната имени Абдраева (кыл-кыяк) Алия Камчыбекова.

 

В состав международного жюри от Кыргызской Республики вошел народный артист КР, профессор и директор Кыргызского государственного музыкального училища имени Куренкеева Тентимиш Мураталиев.

URL: http://_/kultura/40365/

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