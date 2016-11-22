В Бишкеке пройдет неделя памяти Суйменкула Чокморова

В Бишкеке 23 ноября - 1 декабря пройдет неделя памяти художника, актера, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова. Об этом на пресс-конференции сообщила продюсер, общественный деятель Ассоль Молдокматова.

По ее словам, неделя начнется с выставки картин Суйменкула Чокморова в Национальном музее изобразительных искусств, а 24 ноября в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова состоится спектакль «Последний вызов» (роль Суйменкула Чокморова сыграет актер Болот Тентимишев, режиссер Венера Кыдыралиева), в основу которого положена биография великого актера и художника.

«Спектакль «Последний вызов» - это не только дань памяти великого художника и актера, но и поколения людей кино, создавших фундамент, на котором мы до сих пор существуем», - сказала Венера Кыдыралиева.

Свою первую роль Суйменкул Чокморов сыграл в фильме режиссера Болота Шамшиева «Выстрел на перевале Караш» (1967 год). Пять раз он был удостоен звания за лучшую мужскую роль на советских кинофестивалях. Как рассказал его родной брат Суеркул Чокморов, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев был впечатлен его актерской игрой и выразил просьбу присвоить ему звание народного артиста СССР.

По словам брата великого артиста, в Оше Суйменкулу Чокморову воздвигнут памятник, решается вопрос установления памятника и в столице.