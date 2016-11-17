Алмазбек Атамбаев верит в возрождение «кыргызского чуда»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил соотечественников в связи с 75-летием кыргызского кино. Текст распространила пресс-служба главы государства.

Он напоминает, что летосчисление национального кинематографа идет с 17 ноября 1941 года, когда открылась «Фрунзенская студия кинохроники».

«Кыргызское кино имеет богатую историю, устойчивые традиции. Они дают основания для больших надежд на будущее. В настоящее время кыргызское кино поднимается на новый уровень развития. В новейшей истории Кыргызстана появилась плеяда талантливых кинорежиссеров и актеров. Их картины, питающиеся из национальных истоков, с глубоким содержанием, занимают призовые места на международных кинофестивалях, завоевывают сердца зрителей, формируя эстетический вкус», - говорится в поздравлении.

«Глубоко символично, что празднование 75-летия кыргызского кино происходит в Год истории и культуры и совпало с 25-летием независимости Кыргызстана. Народ ждет от мастеров кино фильмы, которые прославят нашу Родину далеко за ее пределами, будут призывать к единству, дружбе и созидательному труду, высоко вознесут тему свободы и справедливости. Я искренне верю в возрождение «кыргызского чуда», - пишет Алмазбек Атамбаев.