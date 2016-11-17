Американский певец Боб Дилан отказался приезжать на вручение Нобелевской премии

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Американский поэт и композитор Боб Дилан, ставший обладателем Нобелевской премии по литературе за 2016 год, сообщил Шведской академии, что не приедет в декабре в Стокгольм для участия в церемонии награждения из-за занятости. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Вчера вечером Шведская академия получила письмо от Боба Дилана, в котором он пишет, что не может найти свободного времени в декабре и приехать в Стокгольм для награждения Нобелевской премией по литературе», – говорится в сообщении для прессы.
Боб Дилан отметил, что он очень польщен наградой и хотел бы принять ее лично, однако обстоятельства делают это невозможным.
Как заявили в академии, хотя это и необычно, что лауреат отказывается приезжать на церемонию, но такое происходит не впервые.
Академия в связи с письмом музыканта заявила, что уважает его решение, однако оставляет за собой право требовать у лауреата прочитать традиционную лекцию в течение шести месяцев после церемонии вручения.
Американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер Боб Дилан на протяжении пяти десятилетий является культовой фигурой в рок-музыке.
По версии журнала Rolling stone, Дилан стал вторым после The Beatles по значимости исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are A-Changin стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.
В 2008 году Дилан получил Пулитцеровскую премию «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы».