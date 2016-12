Американский певец Боб Дилан отказался приезжать на вручение Нобелевской премии

Американский поэт и композитор Боб Дилан, ставший обладателем Нобелевской премии по литературе за 2016 год, сообщил Шведской академии, что не приедет в декабре в Стокгольм для участия в церемонии награждения из-за занятости. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вчера вечером Шведская академия получила письмо от Боба Дилана, в котором он пишет, что не может найти свободного времени в декабре и приехать в Стокгольм для награждения Нобелевской премией по литературе», – говорится в сообщении для прессы.

Боб Дилан отметил, что он очень польщен наградой и хотел бы принять ее лично, однако обстоятельства делают это невозможным.

Как заявили в академии, хотя это и необычно, что лауреат отказывается приезжать на церемонию, но такое происходит не впервые.

Дорис Лессинг, Гарольд Пинтер, Эльфрида Елинек, становившиеся лауреатами Нобелевской премии, не приезжали на церемонию вручения. «Тем не менее награда по-прежнему принадлежит им, так же, как она принадлежит и Бобу Дилану», - заявили в Академии наук.

Академия в связи с письмом музыканта заявила, что уважает его решение, однако оставляет за собой право требовать у лауреата прочитать традиционную лекцию в течение шести месяцев после церемонии вручения.

Боба Дилана объявили лауреатом Нобелевской премии по литературе 13 октября. Он получил ее с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции». За две следующие недели певец не сказал ни слова о получении премии. Впоследствии он все же позвонил в Швецию и выразил благодарность.

Приедет ли 75-летний Боб Дилан в Стокгольм, оставалось непонятным. Он сказал, что приедет, если это будет возможно. Его помощники говорили, что если Дилан и приедет, то общаться с журналистами точно не будет.

Тур Боба Дилана заканчивается 23 ноября. Церемония вручения премии состоится 10 декабря.

Американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер Боб Дилан на протяжении пяти десятилетий является культовой фигурой в рок-музыке.

По версии журнала Rolling stone, Дилан стал вторым после The Beatles по значимости исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are A-Changin стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

В 2008 году Дилан получил Пулитцеровскую премию «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы».