Кинорежиссеру Болотбеку Шамшиеву присуждена золотая медаль ТЮРКСОЙ

Отечественному кинорежиссеру Болотбеку Шамшиеву, народному артисту КР и СССР, присуждена золотая медаль ТЮРКСОЙ. Об этом сообщил представитель КР в организации Кожогелди Кулуев.

По его словам, медаль присуждена за плодотворный труд в кинематографе тюркского мира. Награда приурочена к 75-летию мастера и к юбилею кыргызского кино. Официальное вручение состоится 17 ноября на вечере, посвященном юбилею, с участием генерального секретаря ТЮРКСОЙ Дуйсена Касеинова.

Справка ИА «24.kg». Болотбек Шамшиев родился 12 января 1941 года во Фрунзе в семье патриарха кыргызской литературы, известного поэта и журналиста Толена Шамшиева. Творческую деятельность начал в 1961 году как артист, снявшись в фильме «Зной». С 1963 по 1991 год работал на киностудии «Кыргызфильм» режиссером-постановщиком документальных и художественных фильмов, наиболее известные из которых «Чабан», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Восхождение на Фудзияму».