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Три награды кыргызского фильма на кинофестивале в Минске

15/11/16 11:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Кыргызский фильм Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу «Завещание отца» получил три награды на кинофестивале «Листопад» в Минске. Об этом сообщил один из продюсеров ленты Талантбек Толобеков.

 

 

Картина взяла награду за современный взгляд на традиции, специальные призы Исполнительного комитета СНГ «Кино без границ» за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами и Минского городского исполнительного комитета.

 

 

Кыргызский фильм «Завещание отца» вошел в лонг-лист кинопремии «Оскар».

URL: http://_/kultura/39877/

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