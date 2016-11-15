Три награды кыргызского фильма на кинофестивале в Минске

Кыргызский фильм Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу «Завещание отца» получил три награды на кинофестивале «Листопад» в Минске. Об этом сообщил один из продюсеров ленты Талантбек Толобеков.

Картина взяла награду за современный взгляд на традиции, специальные призы Исполнительного комитета СНГ «Кино без границ» за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами и Минского городского исполнительного комитета.

Кыргызский фильм «Завещание отца» вошел в лонг-лист кинопремии «Оскар».