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В Караколе состоялась премьера спектакля о Юсупе Абдрахманове

Фото пресс-службы полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области

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В Караколе состоялась премьера спектакля о Юсупе Абдрахманове

9/11/16 09:29, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Караколе состоялась премьера исторической драмы журналиста, драматурга Кубана Мамбетова «Күкүрт болгон Күндөлүк» о выдающемся государственном деятеле, председателе Совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупе Абдрахманове. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области.

 

 

«Это первая постановка о выдающемся государственном деятеле Кыргызстана, об отце-основателе государства. И сегодня труппа смогла в полном объеме показать его переживания и мечту. Я благодарен работе совсем молодой, но уже опытной группы актеров, художников-постановщиков и нашему аксакалу Кубану Мамбетову за возможность окунуться в ту эпоху и ощутить ту атмосферу, которая царила во времена Юсупа Абдрахманова», - сказал на премьере полпред области Асхат Акибаев. 

 

URL: http://_/kultura/39576/

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