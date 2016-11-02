Рэп кыргызских комиков о неразделенной любви покорил российские соцсети

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Видео кыргызских комиков с жалостливым рэпером о неразделенной любви завоевало российские социальные сети. Об этом пишет Life.
Молодой человек поет о несчастной любви, но делает это так, что ничего, кроме смеха, его рэп-признание не вызывает. Юмор из Кыргызстана оценил и популярный комик Михаил Галустян, поместив видеоклип в своем Instagram и подписав «Шуйствамана» в духе одного из своих персонажей шоу «Наша Russia».
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Видео молодого комика, подписавшегося как MC Doncha, оценили российский рэпер Тимати и певица Кэти Топурия (группа «А-Студио»).
На момент публикации клип посмотрели более 180 тысяч человек.