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Рэп кыргызских комиков о неразделенной любви покорил российские соцсети

2/11/16 16:33, Бишкек – ИА «24.kg»

Видео кыргызских комиков с жалостливым рэпером о неразделенной любви завоевало российские социальные сети. Об этом пишет Life.

 

Молодой человек поет о несчастной любви, но делает это так, что ничего, кроме смеха, его рэп-признание не вызывает. Юмор из Кыргызстана оценил и популярный комик Михаил Галустян, поместив видеоклип в своем Instagram и подписав «Шуйствамана» в духе одного из своих персонажей шоу «Наша Russia».

 

 

#шуйствамана @mc_doncha #Repost @keti_one_official with @repostapp ・・・

Видео опубликовано Михаил Галустян (@m_galustyan)

 

 

Видео молодого комика, подписавшегося как MC Doncha, оценили российский рэпер Тимати и певица Кэти Топурия (группа «А-Студио»).

 

На момент публикации клип посмотрели более 180 тысяч человек. 

URL: http://_/kultura/39295/

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