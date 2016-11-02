Рэп кыргызских комиков о неразделенной любви покорил российские соцсети

Видео кыргызских комиков с жалостливым рэпером о неразделенной любви завоевало российские социальные сети. Об этом пишет Life.

Молодой человек поет о несчастной любви, но делает это так, что ничего, кроме смеха, его рэп-признание не вызывает. Юмор из Кыргызстана оценил и популярный комик Михаил Галустян, поместив видеоклип в своем Instagram и подписав «Шуйствамана» в духе одного из своих персонажей шоу «Наша Russia».

#шуйствамана @mc_doncha #Repost @keti_one_official with @repostapp ・・・ Видео опубликовано Михаил Галустян (@m_galustyan) Ноя 2 2016 в 1:17 PDT

Видео молодого комика, подписавшегося как MC Doncha, оценили российский рэпер Тимати и певица Кэти Топурия (группа «А-Студио»).

На момент публикации клип посмотрели более 180 тысяч человек.