Сотрудников ОВД Тонского района поймали на вымогательстве

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Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье 313 «Вымогательство взятки» УК КР в отношении оперативников ОВД Тонского района Иссык-Кульской области.
Уточняется, что последние требовали 50 тысяч сомов у гражданина К.У.
В ходе следственно-оперативных мероприятий работниками прокуратуры с представителями МВД КР вчера, 10 января, при получении 10 тысяч сомов задержан оперуполномоченный районного ОВД.
Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ведется следствие.