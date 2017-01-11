Сотрудников ОВД Тонского района поймали на вымогательстве

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье 313 «Вымогательство взятки» УК КР в отношении оперативников ОВД Тонского района Иссык-Кульской области.

Уточняется, что последние требовали 50 тысяч сомов у гражданина К.У.

В ходе следственно-оперативных мероприятий работниками прокуратуры с представителями МВД КР вчера, 10 января, при получении 10 тысяч сомов задержан оперуполномоченный районного ОВД.

Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ведется следствие.