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Сотрудников ОВД Тонского района поймали на вымогательстве

11/01/17 08:08, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье 313 «Вымогательство взятки» УК КР в отношении оперативников ОВД Тонского района Иссык-Кульской области.

 

Уточняется, что последние требовали 50 тысяч сомов у гражданина К.У.

 

В ходе следственно-оперативных мероприятий работниками прокуратуры с представителями МВД КР вчера, 10 января, при получении 10 тысяч сомов задержан оперуполномоченный районного ОВД.

 

Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ведется следствие.

URL: http://_/kriminal/42983/

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