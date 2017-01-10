Милиция Чуйской области просит опознать убитую женщину

ГУВД Чуйской области пытается опознать убитую женщину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 8 августа 2016 года примерно в 21.00 в канале каскада ГЭС, проходящем по территории Милянфанского айыл окмоту Ысык-Атинского района, обнаружили тело 25-30-летней женщины азиатской внешности с признаками насильственной смерти.

Приметы погибшей: телосложение среднее, рост 160- 165 сантиметров , волосы черные, длинные.

ГУВД просит обладающих любой информацией сообщить в ОВД Ысык-Атинского района по телефонам: 102, (0701)10-45-56, (0701)61-69-07, (0312)61-69-07.

Анонимность и вознаграждение гарантируются.