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Милиция Чуйской области просит опознать убитую женщину

10/01/17 14:03, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

ГУВД Чуйской области пытается опознать убитую женщину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

По ее данным, 8 августа 2016 года примерно в 21.00 в канале каскада ГЭС, проходящем по территории Милянфанского айыл окмоту Ысык-Атинского района, обнаружили тело 25-30-летней женщины азиатской внешности с признаками насильственной смерти.

 

Приметы погибшей: телосложение среднее, рост 160-165 сантиметров, волосы черные, длинные.

 

ГУВД просит обладающих любой информацией сообщить в ОВД Ысык-Атинского района по телефонам: 102, (0701)10-45-56, (0701)61-69-07, (0312)61-69-07.

 

Анонимность и вознаграждение гарантируются.

URL: http://_/kriminal/42936/

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