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Кража «Сайги». Недолго погуляли с ружьями

10/01/17 08:33, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Патрульная милиция совместно с сотрудниками ОВД Первомайского района Бишкека задержала двух граждан, которые сегодня украли два ружья марки «Сайга».

 

Задержание произошло у здания департамента конвоирования по горячим следам, где в эти минуты проходит заседание по делу правозащитника Азимжана Аскарова.

 

Предполагается, что сегодня коллегия Чуйского областного суда вынесет Аскарову приговор.

 

Дело направили на пересмотр после того, как Комитет ООН по правам человека потребовал незамедлительно освободить Аскарова и восстановить его права.

URL: http://_/kriminal/42903/

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