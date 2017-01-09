В Кеминском районе Кыргызстана обнаружили гранату

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Житель Кеминского района Чуйской области добровольно сдал учебную гранату. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.
Уточняется, что произошло это накануне, 8 января. 42-летний житель города Кемина Д.Н. пояснил сотрудникам ОВД, что нашел снаряд на обочине дороги, ведущей на городскую свалку.