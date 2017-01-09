Во Владивостоке два наркомана напали с ножом на таксиста из Кыргызстана

Накануне вечером во Владивостоке у торгового центра двое мужчин напали на уроженца Кыргызстана, подрабатывавшего частным извозом. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам брата потерпевшего, водитель Toyota Caldina ожидал клиентов. К машине подошли двое мужчин, попросили отвезти их на улицу Кирова и потребовали, чтобы поездка была бесплатной. Лезли в машину с ножом.

Мужчины пытались проникнуть в салон авто, не вышло. Затем начали срывать с машины госномера. В это время рядом находились сотрудники нацгвардии РФ. Стражи правопорядка заметили, что двое мужчин нападают с ножом на водителя-иностранца. Попытались задержать их, но те оказали сопротивление.

Гвардейцам пришлось заковать одного из нападавших в наручники. Затем они усадили злоумышленников в свою машину и отвезли в отдел полиции.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предположительно, нападавшие с ножом на таксиста находились в состоянии наркотического опьянения.