В Таджикистане освободили кыргызского бизнесмена, за которого требовали выкуп

В результате операции кыргызских правоохранителей и спецслужб Таджикистана освобожден 32-летний предприниматель из Ошской области. Бизнесмена удерживали в плену для выкупа, сообщила пресс-служба УВД области.

По информации ведомства, кыргызстанец находился в плену у граждан Таджикистана 10 дней. После прибытия на родину его госпитализировали с многочисленными травмами, гематомами и сотрясением головного мозга.

Уточняется, что в декабре 2016 года бизнесмен поехал в таджикский Худжант, чтобы продать машину с помощью знакомого. Однако последний взял кыргызстанца в заложники, пытал и требовал с его родных $23 тысячи.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело.