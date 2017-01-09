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В Таджикистане освободили кыргызского бизнесмена, за которого требовали выкуп

9/01/17 07:11, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В результате операции кыргызских правоохранителей и спецслужб Таджикистана освобожден 32-летний предприниматель из Ошской области. Бизнесмена удерживали в плену для выкупа, сообщила пресс-служба УВД области.

 

По информации ведомства, кыргызстанец находился в плену у граждан Таджикистана 10 дней. После прибытия на родину его госпитализировали с многочисленными травмами, гематомами и сотрясением головного мозга.

 

Уточняется, что в декабре 2016 года бизнесмен поехал в таджикский Худжант, чтобы продать машину с помощью знакомого. Однако последний взял кыргызстанца в заложники, пытал и требовал с его родных $23 тысячи.

 

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело. 

URL: http://_/kriminal/42815/

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