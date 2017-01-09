RSS
facebookfacebookgoogale+
Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Индия - Кыргызстан. Дружба со сказочной страной
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 9 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 07:40
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Ошской области орудовал лжесотрудник ОТРК, вымогавший у учителей деньги

9/01/17 07:04, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В УВД Ошской области рассказали ИА «24.kg», как обманывал учителей и глав сельских управ молодой человек, прикинувшейся сотрудником ОТРК.

 

Под предлогом участия в конкурсе на звание «Лучшая школа года» в прямом эфире Общественной телерадиокомпании он вымогал у учителей Кара-Суйского и Араванского районов в среднем от полутора до трех тысяч сомов.

 

Изначально зафиксировали восемь фактов. «Но после публикации в соцсетях принесли еще 20 заявлений по Кара-Суу и 10 - по Араванскому району», - уточнили в УВД региона.

 

Подозреваемого задержали. Возбуждено дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

 

URL: http://_/kriminal/42814/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ