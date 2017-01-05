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В Чуйской области задержали мужчину, порезавшего местного жителя

5/01/17 06:57, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Аламудунском районе Чуйской области задержали мужчину, который избил и поранил ножом местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УВД Чуйской области. 

 

По ее данным, 4 января в ОВД Аламудунского района обратился с заявлением 30-летний житель одной из новстроек села Аламудун. По его словам, 3 января примерно в 19.00 неизвестный возле дома заявителя без каких-либо причин избил его, порезал лоб ножом и скрылся.

 

По подозрению в преступлении задержали 34-летнего бишкекчанина. 

URL: http://_/kriminal/42733/

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