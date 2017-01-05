В Джалал-Абаде возбудили дело в отношении предпринимателя, напавшего на милиционера

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Владелец сауны в городе Джалал-Абаде попытался избить участкового милиционера. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД региона.
По ее данным, дело возбуждено по статье 234 (хулиганство) УК КР.
По данным УВД, в сауне на улице Балтагулова произошел конфликт между родственниками. Для разбирательств выехали два участковых милиционера.
Хозяин сауны, 1977 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения ударил по голове одного из сотрудников милиции. Нападавшего задержали.