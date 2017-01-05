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В Чуйской области задержали подозреваемого в убийстве пожилого мужчины

5/01/17 06:21, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Жайылском районе Чуйской области задержали мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

 

По ее данным, 2 января примерно в 21.00 в ОВД Жайылского района сообщили из больницы о том, что поступил труп пожилого мужчины европейской внешности с многочисленными ушибами головы.

 

Убитым оказался 64-летний карабалтинец.

 

Как выяснилось, 2 января примерно в 19.30 между ним и подозреваемым после распития спиртных напитков возникла ссора.

 

По горячим следам задержали 50-летнего местного жителя.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанного водворили в ИВС ОВД Жайылского района. 

URL: http://_/kriminal/42730/

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