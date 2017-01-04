Китай за три года изъял $1,2 миллиарда у коррумпированных чиновников

Китай за 2014-2016 годы изъял у коррумпированных чиновников, скрывавшихся за границей, свыше $1,2 миллиарда. Такие цифры представлены в докладе «Борьба с коррупцией и формирование честного правительства», сообщил Life.

Согласно данным документа, за первые шесть месяцев 2016 года власти Китая усилили противодействие коррумпированным представителям власти: число таких арестованных сотрудников в 2016 году возросло на 26 тысяч по сравнению с 2013-м.

Также известно, что около 90 процентов чиновников выразили доверие проводимым жестким мерам: в 2012 году антикоррупционную политику одобряли почти на 10 процентов меньше сотрудников государственных органов.

Беспощадную политику оправдывают 70 процентов населения страны — это также более чем на 10 процентов больше, чем четыре года назад.