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В Баткенской области за порчу новогодней елки возбудили уголовное дело

30/12/16 11:07, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

По факту порчи новогодней елки и разбитые окна в доме культуры в городе Кадамджае Баткенской области возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе областного УВД.

 

По ее данным, уголовное дело возбуждено по статье 234 (хулиганство) УК КР, ведется следствие.

 

Напомним, 27 декабря в городе Кадамджае неизвестные лица сломали елку, установленную в центре города, и разбили окна в доме культуры. 

URL: http://_/kriminal/42647/

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