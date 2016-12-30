В Баткенской области за порчу новогодней елки возбудили уголовное дело

По факту порчи новогодней елки и разбитые окна в доме культуры в городе Кадамджае Баткенской области возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе областного УВД.

По ее данным, уголовное дело возбуждено по статье 234 (хулиганство) УК КР, ведется следствие.

Напомним, 27 декабря в городе Кадамджае неизвестные лица сломали елку, установленную в центре города, и разбили окна в доме культуры.