Продавцов мяса умерших животных привлекут к уголовной ответственности

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту продажи мяса умерших животных на Ошском рынке столицы Кыргызстана.

Как отмечается, дело возбудили по статьям 166 «Мошенничество» и 180 «Незаконное предпринимательство» УК КР. Кроме того, завели уголовное дело и в отношении оперативников группы УВД Ленинского района по статье «Злоупотребление должностным положением».

«Они, вопреки интересам службы и проявляя заинтересованность в непринятии мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов, скрылись с места происшествия», - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что 13 декабря съемочная группа ОТРК в целях журналистского расследования по информации, полученной из анонимных источников, о сбыте мяса павших животных, выехала на территорию Ошского рынка. Обнаружилось, что некие Азат, Бакыт и Чынарбек продают некачественное мясо. Неизвестные пытались отнять у корреспондентов видеокамеру и спровоцировать драку.

Согласно пояснениям журналистов, на Ошском рынке некоторые реализаторы продают некачественное мясо и сбывают его владельцам точек быстрого питания и колбасным цехам.

Ведется следствие. Внесено представление на имя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности об устранении нарушений закона.