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В России участник ИГИЛ - уроженец Кыргызстана приговорен к 8 годам колонии

29/12/16 15:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении участника террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили российские СМИ.

 

Равшан Акбаров признан виновным по статье 205.3 УК РФ и ч.2 статьи 208 (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом) УК РФ. Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

 

«Равшан Акбаров в 2015 году выехал в Мосул (Ирак), где добровольно прошел подготовку в террористическом центре ИГ. После окончания обучения получил в личное пользование огнестрельное оружие, боеприпасы», - сообщили в УФСБ России по Астраханской области.

 

По их данным, кыргызстанец вступил в джамаат «Катиба Гураба», структурно подчиненный ИГИЛ.

 

 

URL: http://_/kriminal/42588/

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