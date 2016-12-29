Мужчины в Бишкеке пытались незаконно торговать золотом. Задержаны

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Сотрудники уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали граждан, незаконно хранивших золото. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, при проведении оперативно-разыскных мероприятия 28 декабря на пересечении проспекта Чуй и улицы Павлова ими остановлена автомашина «Ниссан Патфайндер» под управлением 46-летнего бишкекчанина Ж.К. с 45-летним пассажиром Д.Н. При осмотре в авто обнаружено около 445,5 грамма золота.
Установлено, что металл привез из Нарына Д.Н. для продажи за 2,2 тысячи за грамм.