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Чиновники Отуз-Адырского айыл окмоту присвоили более миллиона сомов

29/12/16 06:23, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Ответственные лица Отуз-Адырского айыл окмоту внесли ложные сведения в бухгалтерские документы и присвоили 1 миллион 168 тысяч сомов», - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

 

Возбуждено уголовное дело по статьям 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 316 (халатность) УК КР. Ведется следствие.

 

URL: http://_/kriminal/42523/

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