В Кыргызстане при получении взятки задержали следователя

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При проведении следственно-оперативных мероприятий с 5 тысячами помеченных сомов задержали следователя ОВД Алайского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
По ее данным, в областную прокуратуру с заявлением обратился гражданин С.Т. По его словам, следователь вымогал у него 20 тысяч сомов за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении его брата.
По вымогательству взятки возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС города Оша.