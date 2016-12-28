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В Кыргызстане при получении взятки задержали следователя

28/12/16 15:41, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

При проведении следственно-оперативных мероприятий с 5 тысячами помеченных сомов задержали следователя ОВД Алайского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

 

По ее данным, в областную прокуратуру с заявлением обратился гражданин С.Т. По его словам, следователь вымогал у него 20 тысяч сомов за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении его брата. 

 

По вымогательству взятки возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС города Оша. 

URL: http://_/kriminal/42514/

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