В Кыргызстане при получении взятки задержали следователя

При проведении следственно-оперативных мероприятий с 5 тысячами помеченных сомов задержали следователя ОВД Алайского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, в областную прокуратуру с заявлением обратился гражданин С.Т. По его словам, следователь вымогал у него 20 тысяч сомов за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении его брата.

По вымогательству взятки возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС города Оша.