В Кыргызстане за последние шесть лет погибли 82 милиционера

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С 2010 года в Кыргызстане при исполнении служебного долга погибли 82 милиционера. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
По его данным, 1 тысяча 591 сотрудник правоохранительных органов получил ранение. В настоящее время 963 ребенка погибших милиционеров получают государственную помощь.
«После смерти милиционера родственникам погибшего выплачивается компенсация, равная 20 зарплатам», - добавил Курсан Асанов.