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В Узгенском районе чиновники в сговоре с местными жителями незаконно получили 400 тысяч сомов

27/12/16 12:44, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновников и двух жителей Узгена за незаконное получение крупной суммы. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.

 

По ее данным, в 2014 году сотрудники Узгенского городского управления архитектуры и градостроительства составили поддельные документы о том, что жители города М.С. и М.М. строят дома, и их готовность составляет 55 и 59 процентов соответственно.

 

- На самом деле никакой стройки не было, - пояснили ИА «24.kg» в отделе информации ГП.

 

На основании фиктивных документов М.С. и М.М. в Департаменте жилищно-гражданского строительства при Госстрое незаконно получили ипотечные сертификаты по 200 тысяч сомов каждый, чтобы достроить дома.

 

Как отмечают в Генпрокуратуре, средства предназначались для строительства домов, которые согласно акту территориального подразделения МЧС находились в аварийном состоянии.

 

В результате незаконных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 400 тысяч сомов, говорится в сообщении.

 

Ведется следствие, в отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье 315 (служебный подлог), в отношении граждан М.С. и М.М. - по статье 166 (мошенничество) УК КР.

 

URL: http://_/kriminal/42422/

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