В Узгенском районе чиновники в сговоре с местными жителями незаконно получили 400 тысяч сомов

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновников и двух жителей Узгена за незаконное получение крупной суммы. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.
По ее данным, в 2014 году сотрудники Узгенского городского управления архитектуры и градостроительства составили поддельные документы о том, что жители города М.С. и М.М. строят дома, и их готовность составляет 55 и 59 процентов соответственно.
- На самом деле никакой стройки не было, - пояснили ИА «24.kg» в отделе информации ГП.
На основании фиктивных документов М.С. и М.М. в Департаменте жилищно-гражданского строительства при Госстрое незаконно получили ипотечные сертификаты по 200 тысяч сомов каждый, чтобы достроить дома.
Как отмечают в Генпрокуратуре, средства предназначались для строительства домов, которые согласно акту территориального подразделения МЧС находились в аварийном состоянии.
В результате незаконных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 400 тысяч сомов, говорится в сообщении.
Ведется следствие, в отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье 315 (служебный подлог), в отношении граждан М.С. и М.М. - по статье 166 (мошенничество) УК КР.