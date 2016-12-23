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Кыргызстанец сменил имя и фамилию, чтобы попасть в Россию, и получил три месяца колонии-поселения

23/12/16 13:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Новосибирской области России суд приговорил гражданина Кыргызстана к трем месяцам колонии-поселения за незаконное пересечение границы. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По информации прокуратуры региона, желая продолжить трудовую деятельность на территории РФ, гражданин Юсупжанов, которому запретили въезд в страну, получил новый паспорт гражданина КР. В нем он изменил имя и фамилию на Рустама Абдурашитова.

 

После пересечения границы его задержали и отдали под суд.

URL: http://_/kriminal/42244/

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