Подозреваемого в теракте на ярмарке в Берлине застрелили в Милане

Подозреваемого в совершении теракта в Берлине ликвидировали в перестрелке в Милане. Об этом сообщило агентство Reuters.

Министерство внутренних дел Италии заявило, что глава ведомства Марко Миннити в ближайшее время проведет экстренную пресс-конференцию.

Инцидент произошел вечером 19 декабря: в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине грузовик врезался в толпу, погибли 12 человек, еще 50 получили ранения.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что исполнителем теракта является разыскиваемый гражданин Туниса Анис Амри.