Операция «Мясник»: за двое суток раскрыто 18 преступлений

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За двое суток в ходе операций «Касапчы» («Мясник») и «Разбойник», проходящих на территории Иссык-Кульской области, правоохранители раскрыли 18 ранее совершенных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.
Уточняется, что из этого числа семь преступлений связаны с кражей скота, один грабеж и одно разбойное нападение, девять случаев кражи чужого имущества. По горячим следам раскрыто одно преступление и два наркопреступления. Разыскано пять лиц, скрывающихся от суда и следствия, а также трое без вести пропавших.