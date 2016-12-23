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Операция «Мясник»: за двое суток раскрыто 18 преступлений

23/12/16 07:06, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

За двое суток в ходе операций «Касапчы» («Мясник») и «Разбойник», проходящих на территории  Иссык-Кульской области, правоохранители раскрыли 18 ранее совершенных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

 

Уточняется, что из этого числа семь преступлений связаны с кражей скота, один грабеж и одно разбойное нападение, девять случаев кражи чужого имущества. По горячим следам раскрыто одно преступление и два наркопреступления. Разыскано пять лиц, скрывающихся от суда и следствия, а также трое без вести пропавших.     

 

 

URL: http://_/kriminal/42194/

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