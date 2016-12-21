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В Иссык-Кульской области начальник районного управления образования взяла в качестве взятки ювелирное украшение

21/12/16 08:49, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Иссык-Кульской области по факту получения взятки в виде ювелирного украшения задержана начальник Тонского районного управления образования. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.

 

По ее данным, в правоохранительные органы обратилась директор средней школы села Дон-Талаа И.Р. с заявлением о том, что начальник управления К.Э. путем вымогательства получила от нее взятку в виде ювелирного украшения.

 

Как сообщается, правоохранительными органами данный факт был подтвержден.

 

Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 313-1 (получение взятки) УК КР.

 

Ведется следствие.

URL: http://_/kriminal/42041/

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