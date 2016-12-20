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В Джалал-Абадской области в массовой драке убили парня

20/12/16 16:35, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В селе Ак-Баш Сузакского района Джалал-Абадской области в драке между молодыми людьми от ножевого ранения скончался один из участников конфликта. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, 20 декабря 2016 года примерно в 04.45 в ОВД Сузакского района поступило сообщение об убийстве, совершенном в селе Ак-Баш Кызыл-Туйского айыльного округа.

 

Установлено, что в результате ножевого ранения скончался житель села Мундуз, 1996 года рождения.

 

Как сообщается, преступление совершено на почве пьяной ссоры, переросшей в драку. По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 20 декабря, когда пятеро жителей села Мундуз распивали спиртные напитки на улице.

 

В это время рядом остановилась автомашина «Хонда Фит», в которой находились трое жителей соседнего села Ак-Баш.

 

Между компаниями возникла словесная перепалка, быстро переросшая в драку. После побоев «гости» из соседнего села убежали. Недовольные исходом драки зачинщики направились в село Ак-Баш для продолжения потасовки. Здесь ссора между ними возобновилась, в ходе нее житель села Мундуз и получил ножевое ранение в область груди. Он скончался на месте.

 

По подозрению в совершении убийства задержан житель села Ак-Баш, 1994 года рождения.

 

Следственный отдел Сузакского РОВД возбудил уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС, назначена судебно-медицинская экспертиза.

URL: http://_/kriminal/42012/

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