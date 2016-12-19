В Бишкеке задержана женщина, вынуждавшая несовершеннолетнюю заниматься проституцией

В Бишкеке женщина заставляла трех девушек, в том числе несовершеннолетнюю, заниматься проституцией. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 14 декабря по поступившей оперативной информации проведена работа по выявлению фактов сексуальной эксплуатации лиц и незаконного лишения свободы.

В подвале дома в одной из новостроек обнаружены две 18-летние и одна несовершеннолетняя девушки. Они написали заявление о том, что их незаконно удерживали с целью занятия проституцией. По подозрению в совершении преступления задержана бишкекчанка А.О., 1978 года рождения.

На основании собранных документов следственный отдел УВД Ленинского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется расследование.