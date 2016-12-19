В Бишкеке задержали похитителя колес с мусорных баков

В столице Кыргызстана задержали 19-летного похитителя колес с мусорных баков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 17 декабря около 23.00 неизвестные похитили колеса мусорных баков рядом с домом №43 в 5-м микрорайоне.

Сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека 19-летнего местного жителя. Ведется расследование.

Как ранее сообщили в МП «Тазалык», на базаре одно колесо от мусорного бака стоит 300-350 сомов, за четыре получается 1,4-1,5 тысячи сомов.