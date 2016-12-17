Казахстан: полиция пресекла канал поставки секс-рабынь из Узбекистана

Молодых девушек из Узбекистана под предлогом трудоустройства в качестве официанток в солидных ресторанах отправляли в Шымкент и подвергали сексуальной эксплуатации. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

По данным источника в силовых структурах, правоохранительные органы Узбекистана задержали 24-летнюю жительницу города Бекабад (Ташкентская область) Елену Орлову, которая организовала канал незаконного вывоза в Казахстан жительниц Узбекистана.

«Она подбирала молодых девушек в Сырдарьинской и Ташкентской областях под предлогом их трудоустройства на высокооплачиваемую работу в качестве официанток в солидных казахских ресторанах. Затем их отправляли в Казахстан через международный пункт пропуска «Гишткуприк». В Шымкенте девушек встречала гражданка Казахстана по имени Регина, владеющая несколькими саунами. За каждую девушку Орлова получала от нее по $400», - отметил представитель силовых структур.

Как сообщается, Орлову задержали оперативники Службы национальной безопасности Узбекистана при попытке отправки в Казахстан очередной партии девушек. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Суд признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет. Но в итоге суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и заменил наказание на условное с испытательным сроком в один год.