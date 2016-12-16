В Китае арестовали организаторов самой масштабной интернет-аферы

В Китае 10 человек подозреваются в организации финансовой пирамиды, еще 16 человек — в незаконном обороте государственных депозитов. Их всех арестовали, сообщило Reuters.

Кроме того, мошенники подозреваются в контрабанде драгоценных металлов, незаконном пересечении государственной границы и хранении оружия.

На сайте Ezubao мошенники представили фальшивые инвестиционные проекты, под которые им удалось собрать 59,8 миллиарда юаней (более 591 миллиарда сомов). После того как финансовая пирамида рухнула, выяснилось, что 38 миллиардов юаней (более 380 миллиардов сомов) уже потратили на роскошный образ жизни.

За создание финансовых пирамид китайский Уголовный кодекс предусматривает самые жесткие наказания — вплоть до смертной казни.