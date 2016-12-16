В Кара-Балте базарком повысила аренду, когда ее дети не прошли в местный кенеш

В городе Кара-Балте Чуйской области из-за того, что ее дети проиграли на выборах в местный кенеш, базарком повысила арендную плату. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Отмечается, что ГП КР изучила материал Жайылского РОВД по коллективному заявлению торговцев рынка «Азия-2» города Кара-Балты. Речь о том, что его директор З.Сегизбаева требовала от торговцев голосовать за партию «Жаны шаар». От партии в кенеш баллотировались сын и дочь базаркома.

«Она требовала торговцев найти не менее 10 избирателей, которые бы вместе с ними проголосовали за партию «Жаны шаар». В противном случае З.Сегизбаева угрожала повысить арендную плату или вовсе отобрать торговое место. А в день выборов, 11 декабря, женщина закрыла рынок и заявила, что не пустит тех, кто проголосует не за «Жаны шаар». После выборов, не получив ожидаемого результата, З.Сегизбаева подняла арендную плату вдвое для отдельных торговцев рынка», - сообщила Генпрокуратура.

Против директора рынка возбудили уголовное дело за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, соединенное с принуждением и с использованием служебного положения. Расследование поручили ГУВД Чуйской области.