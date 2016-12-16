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В Оше задержали гражданина Таджикистана с поддельным кыргызским паспортом

16/12/16 11:24, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

При оформлении рейса №968 по маршруту Ош - Москва пограничники задержали гражданина Таджикистана с поддельным кыргызским паспортом. Об этом сообщила Государственная пограничная служба КР.

 

При прохождении паспортного контроля гражданин РТ предъявил ID-card. При тщательной проверке выявлено частичное отсутствие химической защиты, изображения герба КР, несоответствие уполномоченного органа, выдавшего ID-card.

 

Со слов задержанного, ранее его депортировали из России в Таджикистан. Чтобы вновь попасть в Россию, он решил использовать поддельный документ, незаконно выданный в Кыргызстане.

 

Задержанного передали сотрудникам ГКНБ КР. 

URL: http://_/kriminal/41746/

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