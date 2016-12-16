В Оше задержали гражданина Таджикистана с поддельным кыргызским паспортом

При оформлении рейса №968 по маршруту Ош - Москва пограничники задержали гражданина Таджикистана с поддельным кыргызским паспортом. Об этом сообщила Государственная пограничная служба КР.

При прохождении паспортного контроля гражданин РТ предъявил ID-card. При тщательной проверке выявлено частичное отсутствие химической защиты, изображения герба КР, несоответствие уполномоченного органа, выдавшего ID-card.

Со слов задержанного, ранее его депортировали из России в Таджикистан. Чтобы вновь попасть в Россию, он решил использовать поддельный документ, незаконно выданный в Кыргызстане.

Задержанного передали сотрудникам ГКНБ КР.