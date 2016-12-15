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В Бишкеке задержали мошенника

15/12/16 15:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Бишкеке сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района задержали мошенника. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

 

Уточняется, что 16 ноября с заявлением обратился житель Бишкека С.Э., который просил принять меры в отношении малознакомого по имени Сабыр. Последний летом под предлогом трансформировать земельный участок взял $1 тысячу, но до сих пор не выполнил обещание.

 

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

URL: http://_/kriminal/41694/

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