В Бишкеке задержали мошенника

В Бишкеке сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района задержали мошенника. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Уточняется, что 16 ноября с заявлением обратился житель Бишкека С.Э., который просил принять меры в отношении малознакомого по имени Сабыр. Последний летом под предлогом трансформировать земельный участок взял $1 тысячу, но до сих пор не выполнил обещание.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.